Funcionária agride brutalmente cliente em McDonald's dos Estados Unidos

Mulher tentava encher copo de água com uma bebida refrigerante para não ter de a pagar.

Uma funcionária do McDonald's, nos Estados Unidos, foi filmada a agredir violentamente uma cliente depois de esta tentar encher um copo de água com uma bebida refrigerante para não ter de a pagar.



Segundo avança o jornal britânico Metro, o vídeo da violenta agressão foi publicado na conta de Facebook e de Instagram da cliente Marie Dayag, residente em Nevada, nos Estados Unidos.



"A minha mãe pediu um copo de água e a funcionária desligou a máquina de refrigerantes porque não queria que eu tirasse um refrigerante de graça no copo de água", escreveu a cliente na publicação.



O vídeo partilhado mostra o momento violento em que a funcionária se dirige à cliente, para agredi-la brutalmente, depois de esta lhe ter atirado uma bandeja de metal.



Ainda não foi divulgada a zona em que a agressão decorreu.



