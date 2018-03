Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ganha a Lotaria no dia em que faz 18 anos

Jovem canadiana teve prenda especial ao atingir a idade adulta.

O que pode ser melhor do que ganhar a lotaria? Só ganhar a lotaria no dia em que se entra na idade adulta!



Foi o que aconteceu a Charlie, uma canadiana que ganhou um prémio de cerca de 800 mil euros no dia em que fez 18 anos.



A jovem decidiu investir nos estudos e em viagens e receber o prémio em parcelas semanais.