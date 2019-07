Grupo de amigos alcoolizado encontra pássaro ferido e chama um Uber para o levar ao veterinário

Um grupo de amigos alcoolizados encontraram um pequeno pássaro ferido no Utah, nos Estados Unidos, e decidiram levá-lo para uma clínica para que pudesse ser tratado.



Tendo em conta o estado em que se encontravam, o grupo de amigos foi consciente e optou por não conduzir nenhum carro. Decididos a ajudar o animal, resolveram chamar um Uber (serviço de transporte privado).





De acordo com o Huffington Post, o grupo teve de realizar dois pedidos de serviço. Tendo em conta a situação insólita, o primeiro motorista que respondeu ao pedido de transporte não quis levar o pássaro por achar que tudo não passava apenas de uma brincadeira de amigos bebêdos.Depois de receberem o animal, os responsáveis da clínica veterinária classificaram o momento como "uma loucura".Na página de Facebook, o Centro de Reabilitação de Vida Selvagem do Norte do Utah escreveu que, apesar de às vezes as pessoas acharem que já viram de tudo, existe sempre algo que nos pode surpreender."Obrigada a quem ajudou a que este pequeno [pássaro ]conseguissse a ajuda que precisava", escreveram os responsáveis do centro na rede social.De acordo com a mesma publicação, se o grupo de amigos não tivesse levado o pássaro, este iria acabar por morrer.Depois de terem tratado o animal, o centro quis batizá-lo e deram-lhe o nome de "Petey Uber".