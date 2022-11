Homem aceita os cinco maridos da namorada mas acaba por terminar relação após descobrir traição

O ex-companheiro da mais notória bigamista britânica - bigamia é o ato de entrar num casamento ou relação já com uma pessoa - revela que terminou a relação após ter descoberto que a mulher o traía, apesar de ter aceite os cinco maridos da namorada.Wayne Harper, de 43 anos, mantinha uma relação amorosa com Emily Horne, que durava há 18 meses, quando descobriu que ela tinha outros casos. Alás, na altura, Horne já era casada com cinco homens. Contudo, Wayne aceitou estes cincos maridos e jurou ficar ao lado da namorada, desde que ela continuasse a ser-lhe leal.Após o término da relação com Harper, Horne casou-se com mais dois homens, tornando-se assim a maior bigamista do Reino Unido, com um total de sete maridos.A história de amor entre Harper e Horne teve início quando ambos estavam no mesmo hospital, ela a recuperar de uma pequena cirurgia e ele depois de ter sofrido um acidente de ciclismo. Depois de um ano e meio juntos, Harper acusou a mulher de traição e terminou a relação.