Homem admite ter matado a mãe à facada por causa de "chávena de chá"

Thomas Westwood, de 46 anos, declarou-se culpado do homicídio em Londres.

21:19

Thomas Westwood, de 46 anos, admitiu ter matado à facada a própria mãe Susan na sua casa em Coventry, Inglaterra, depois de uma acesa discussão sobre uma "chávena de chá", que não estava como ela lhe tinha pedido.



O caso remonta a dia 1 de dezembro de 2017, com o assassino a ser preso pela polícia, que encontrou a mulher de 68 anos com a marca de várias facadas no corpo. Um exame feito posteriormente revelou mesmo que a mãe de Thomas morreu após ter sido esfaqueada 17 vezes.



O homem, que foi preso no local, alegou que a mãe o estava a intimidar todos os dias e que foi ela quem o atacou primeiro com uma faca.



"Nós, enquanto família, ficámos devastados e de coração partido com a morte da Susan. Ela era amorosa, amiga. Vamos sentir a falta dela. Não merecia perder a vida desta maneira tão cruel", disse um dos elementos da família, em declarações ao jornal britânico Metro.



O homem, que se declarou culpado de homicídio, deverá ser sentenciado no dia 3 de agosto, no Leamington Justice Center, em Inglaterra.