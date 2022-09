Sebastian Suski, um jardineiro amador, conquistou o recorde mundial do Guinness ao plantar o maior pepino do Mundo. Apesar de um verão extremamente quente no Reino Unido, o jardineiro, orgulhoso, conseguiu cuidar com sucesso da sua plantação de pepinos e cultivou o vegetal recordista de 1,13 metros de comprimento, ultrapassando o recorde anterior por apenas 64 centímetros.