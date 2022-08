Cientista obrigado a pedir desculpa por partilhar foto de estrela que afinal era uma rodela de chouriço

O famoso físico e filósofo francês Étienne Klein foi obrigado a pedir desculpa por uma piada que fez nas redes sociais e que não foi entendida por todo os internautas como tal: o cientista publicou uma fotografia do que dizia ser uma estrela, captada pelo Telescópio Espacial James Webb, da Nasa, mas afinal a imagem era de uma rodela de chouriço.

"Fotografia da Proxima Centauri, a estrela mais perto do Sol, localizada a 4,2 anos-luz de nós. Acabou de ser tirada pelo JWST [James Webb Space Telescope,o nome em inglês do telescópio espacial da NASA]. O nível de detalhe… Um novo mundo é revelado dia após dia", escreveu o também diretor de investigação da Comissão Francesa de Energia Atómica.

A piada estaria no facto de a imagem de uma rodela de chouriço poder parecer uma bola de energia, em tudo semelhante a uma estrela, com tempestades solares na superfície. Comparada com as fotografias espaciais do sol, tiradas pelo observatório da NASA [ver segunda imagem acima], as semelhanças saltam à vista.

Mas acontece que nem todos os internautas perceberam a ironia por de trás do texto e da imagem partilhada pelo físico e acharam mesmo que se tratava de uma fotografia de uma estrela num sistema solar próximo do nosso.

"Isto é um passo enorme" e "não consigo perceber se é uma brincadeira ou se a Proxima é mesmo parecida com um chouriço", lê-se nos comentários à publicação feita no Twitter.

Depois de alguns utilizadores ‘denunciarem’ a piada, começaram as críticas: "Isto vindo de um diretor de investigação científica é muito inapropriado, sem especificar desde o primeiro tweet que é uma informação falsa, e sabendo a velocidade a que as informações falsas se espalham", lamenta um seguidor de Étienne.

O cientista francês acabou por ceder às críticas e pedir desculpa pela brincadeira feita, justificando que o objetivo da piada era levar as pessoas a questionar as informações e imagens que recebem e não apenas aceitarem-nas só porque vêm de pessoas em posições de autoridade.

"No seguimento de alguns comentários, vejo-me obrigado a clarificar que este tweet a mostrar uma alegada imagem de Proxima Centauri foi uma forma de piada. Que aprendamos a ter atenção aos argumentos que nos chegam de autoridades, tanto quanto à espontânea eloquência de algumas imagens (…). Segundo a cosmologia contemporânea, nenhum objeto pertencente à categoria de charcutaria espanhola existe em lado algum senão na Terra", explicou o físico na sua página oficial do Twitter.

"Vim apresentar as minhas desculpas a todos aqueles que ficaram chocados com a minha partida, que não teve nada de original", termina Étienne Klein, classificando o episódio como "uma piada de cientistas".