NASA revela novas imagens captadas pelo telescópio James Webb

A NASA revelou esta terça-feira, imagens mais detalhadas e captadas do Universo. Estas são também as primeiras até fotografias científicas e a cores captadas pelo Telescópio Espacial James Webb, tratando-se assim de um momento histórico no que diz respeito à observação do Espaço.Este primeiro lote de imagens a cores e com alta resolução demorou uma semana a ser apresentado, segundo oficiais da NASA, porém não satisfeita com a divulgação das mesmas, a NASA quis organizar uma apresentação para revelar mais imagens científicas, informações e dados.O telescópio infravermelho de 9 mil milhões de dólares, construído para a NASA pelo gigante aeroespacial Northrop Grumman Corp NOC.N, deverá revolucionar a astronomia ao permitir que os cientistas se aproximem mais e com maior clareza do cosmos.

A apresentação do "portefólio" pôde ser seguida pelos canais televisivos das agências espaciais norte-americana (NASA) e europeia (ESA), parceiras no telescópio com a congénere canadiana (CSA).

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o "anfitrião" da revelação da primeira imagem num evento realizado ainda na segunda-feira na Casa Branca.