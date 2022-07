Telescópio James Webb revela imagem detalhada de uma região do Universo

lançado em dezembro do ano passado.



A imagem, designada SMACS 0723, mostra uma parte do céu visível a partir do Hemisfério Sul com um grande aglomerado de galáxias a cerca de quatro mil milhões de anos-luz.



A NASA vai divulgar mais imagens esta terça-feira.

A NASA apresentou esta segunda-feira as primeiras imagens a cores do seu Telescópio Espacial James Webb, um aparelho revolucionário e o telescópio mais poderoso enviado para o espaço,A revelação ocorre após um processo de seis meses onde foram desenrolados remotamente vários componentes, alinhando espelhos e instrumentos de calibração.A divulgação das imagens, que deveria acontecer apenas esta terça-feira, 12 de julho, foi antecipada devido à presença do presidente dos EUA, Joe Biden.