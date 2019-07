Um homem foi esta segunda-feira interrogado pela polícia após escalar o maior arranha-céus da Europa, o edifício The Shard, em Londres, sem cordas, arnês ou qualquer outro dispositivo de segurança.O aventureiro foi avistado por volta das 05h00, quando já ia a meio do edifício de 310 metros de altura.Ao chegar ao topo, tinha a polícia à espera, mas não chegou a ser detido.Esta foi a segunda vez que o The Shard foi escalado ilegalmente em dois anos.