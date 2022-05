Homem esfaqueou senhorios até à morte por paranoia com Covid-19

Um homem foi considerado culpado por dois homicídios, esta quarta-feira, depois de ter esfaqueado os seus senhorios até à morte, em Londres, no Reino Unido.Sonia Butron Calvi, de 66 anos, e Edgar Aguilera, de 60, foram as vítimas mortais. De acordo com o júri, o casal foi encontrado "deitado num banho de sangue".Daniel Briceno Garcia, de 40 anos, tornou-se paranoico em relação à Covid-19 e terá sido esta a razão por detrás dos assassinatos, ocorridos a 1 de abril de 2020, segundo o Metro News.Durante o julgamento, foi referida a preocupação de Daniel com os riscos da pandemia e a hipótese de não conseguir pagar a renda da casa.O procurador Tom Little afirmou que o homem utilizou uma faca para as mortes, durante um ataque "brutal e frenético". Foram necessários apenas 45 minutos para considerá-lo culpado.A denúncia surgiu de um dos residentes da casa, que ouviu os gritos das vítimas. Daniel morava com mais cinco pessoas em Dorset Road.