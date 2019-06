Homem fica com ereção nove dias seguidos após acidente de mota

Um homem britânico ficou com uma ereção durante nove dias seguidos após ter sofrido um acidente de mota. O britânico de 35 anos dirigiu-se ao hospital, uma semana depois, por sentir um certo desconforto em andar.

Segundo os médicos, a área entre o ânus e os órgãos genitais ficaram gravemente feridos. A queda originou um priapismo, uma condição médica geralmente dolorosa na qual o pénis ereto não retorna ao seu estado flácido.





A condição do homem foi considerada como a mais forte na escala média do índice de dureza de ereção e poderá causar disfunção erétil permanente.O britânico demorou um ano até retomar ao seu estado normal.

De acordo com um estudo do Hospital Universitário de Southampton, na Inglaterra, publicado no mês passado, o priapismo é causado - em 95% dos casos - por um bloqueio nos vasos sanguíneos.