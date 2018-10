Homem incomodado por mulher que lhe adormeceu no ombro.

01:30

Quem anda de transportes públicos certamente já passou por uma situação semelhante.No Japão, uma mulher adormeceu em cima do ombro do passageiro do lado no metro.O homem sentiu-se incomodado e decidiu acordá-la, mas não foi meiguinho.Em vez de um simples encosto ou um empurrão delicado, o passageiro sacou do telemóvel e... deu-lhe uma valente pancada na cabeça.