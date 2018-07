Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem inspira-se em episódio do CSI para encenar homicídio que afinal foi um suicídio

Americano Alan Abrahamson concebeu um plano engenhoso que levou polícia a pensar que tinha sido assassinado.

Por J.C.M. | 19:56

Alan Jay Abrahamson foi encontrado sem vida a 25 de janeiro, na sua propriedade de Palm Beach, na Florida, Estados Unidos. O caso começou por ser tratado como um homicídio. Alan tinha sido atingido com um tiro no coração e a arma do crime não estava no local. Mas a investigação começou a tropeçar. Apesar da recompensa prometida de 3 mil dólares a quem pudesse dar informações sobre o caso, nenhuma pista credível aparecia.



Esta sexta-feira a polícia de Palm Beach comunicou ter desvendado o caso. Afinal, Alan Jay não foi assassinado. Cometeu suicídio e fez tudo para encenar um homicídio. As razões de tal gesto não são claras, mas a polícia descobriu que Alan, casado e com filhos, tinha pesquisado intensivamente na Internet as regras do pagamento de seguros de vida aos descendentes em caso de suicídio, relata o jornal Palm Beach Post.



Mas o bizarro da história vem do método utilizado. Abrahamson inspirou-se num episódio da série CSI emitido em 2003. No enredo, um homem suicidava-se com uma arma presa a um balão de hélio, que desapareceu nos céus logo após ser disparada.



Os agentes começaram por achar suspeito que a camisola da vítima tivesse uma grande mancha de sangue no peito e um rasto em forma de linha, que lhe subia por um dos ombros. O que indicava a presença de uma corda, nunca encontrada. Ao investigarem as atividades de Alan na Internet, perceberam que este tinha investigado a fundo vários métodos de suicídio.



A análise às conta bancárias também permitiu saber que Alan tinha comprado balões usados para lançar aparelhos meteorológicos e depósitos de hélio para os encher. Os investigadores perceberam então porque é que a arma do crime nunca foi encontrada. Terá voado para muito longe, levada pelo vento. A corda que segurava a arma ao balão terá raspado no ombro de Alan quando subia, causando a estranha mancha de sangue em forma linear.



A investigação foi dada como encerrada.