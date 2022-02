Um iraniano de 50 anos anos bateu um recorde do ‘Guinness’ ao equilibrar 85 colheres no corpo, nomeadamente, no peito, nos ombros e nas costas.



Abolfazl Saber Mokhtari diz que descobriu o seu talento incomum quando era criança, mas foram necessários muitos anos de treino para afinar a técnica e bater o recorde mundial, que era de 64 colheres.