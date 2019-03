Homem recebe telegrama enviado há 50 anos

Papel esquecido em gaveta de antiga empresa de correios chegou agora ao destinatário, nos EUA.

Robert Fink formou-se na Universidade de Michigan, nos EUA, em 1969. Cinquenta anos depois, recebeu finalmente um telegrama de congratulações que foi pelos pais de um amigo de então.A mensagem dizia "Pedimos desculpa de não podermos estar aí a aplaudir-te quando receberes o teu diploma, mas os nossos corações estão contigo. Abraço, Dr. e Sra. Fishman"O homem conta ao Washington Post que recebeu uma mensagem de email no final do ano passado, de alguém que dizia ter um telegrama para si. Achou que era alguma brincadeira, mas depois percebeu que era real.É que o telegrama ficou caído numa caixa, em 1969 e foi encontrado por uma funcionária de uma nova empresa que abriu no espaço que era da Western Union, empresa de correios que descontinuou o serviço de telegramas em 2006. A funcionária fez questão de procurar o destinatário do telegrama e acabou por o encontrar.Fink reage com ironia ao Washington Post: "Só recebi um telegrama na vida e foi logo com 50 anos de atraso".