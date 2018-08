Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa de 95 anos persegue urso após encontrá-lo na cozinha

Autoridades policiais estão à procura do animal, em Vancouver, no Canadá.

10:35

Uma idosa de 95 anos, Anna Stady, perseguiu um urso preto depois de este ter entrado na sua cozinha e mexido num armário com o intuito de roubar, em Vancouver, no Canadá.



As autoridades policiais locais estão à procura do animal, que acabou por não tirar nada da casa da mulher.



Stady só deu conta da presença do urso quando ouviu barulho vindo da cozinha enquanto via televisão.



"Fez muito barulho. Estava muito irritada com ele. Disse-lhe para ir embora. Olhou para mim e depois pegou em alguma coisa, não sei o que era, e saiu a correr", disse a mulher, em declarações à CTV Vancouver.



A polícia montou uma armadilha em frente à casa de Stady para tentar capturar o urso. "Espero que não o encontrem, porque dizem que, se o fizerem, terão de o matar. É um urso lindo, negro e gordinho", sublinhou Anna Stady.