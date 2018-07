Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intérprete gestual rouba as atenções

Atuação entusiástica está a fazer sucesso no YouTube.

01:30

Uma intérprete de língua gestual roubou as atenções durante uma atuação da banda de metal Slayer num festival em Austin, no Texas.



Lindsay Rothschild, de 48 anos, levou a sério a missão de interpretar as músicas para um grupo de surdos na assistência e o seu entusiasmo e expressividade não passaram despercebidos.



Os vídeos estão a fazer um enorme sucesso no YouTube.