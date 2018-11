Jornalista embriagado faz direto surreal para TV espanhola

Ángel Sastre cobria em direto os desacatos na final da Copa Libertadores na Argentina, mas não conseguiu articular uma frase

15:51

Momento surrealista en @cuatro. El periodista freelance Ángel Sastre conecta en directo con @noticias_cuatro desde Argentina en un visible estado de embriaguez y sin poder terminar las frases: pic.twitter.com/5wIaKCiIrB — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) November 25, 2018

Pela segunda vez, o jogo da segunda mão da final entre o River Plate e o Boca Juniores da copa Libertadores foi adiado. Mais um dia triste para o futebol argentino, que viu a violência entre adeptos travar a festa do desporto rei.O canal espanhol Cuatro queis ouvir em direto o jornalista Ángel Sastre em direto de Beunos Aires para explicar a situação, mas o momento tornou-se surreal devido ao estado de visível embriaguez do repórter.Sem conseguir articular uma frase com nexo, Ángel comelou por gabar um bebé que estava ao colo da mãe "Que lindo", exclamou. Perante os urros dos adeptos do Reiver Plate que o rodeavam, o jornalista remataou a reportagem em pouco tempo, com uma frase deconcertante:"Vamos esperar porque, na verdade, gostaria muito de vos explicar o que está a acontecer aqui, mas não o posso fazer. Ou seja (e olha para os adeptos que gritam). Bah, eles também não sabem explicar. Bem, o melhor é cortar.No estúdio em Espanha, ROberto Acre fica visivelmente espantado com o que acaba de ouvir e limita-se a comentar "bem, um ambiente bem diferente do que vimos há pouco..."