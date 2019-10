Jovem de 19 anos descobre que tem duas vaginas após anos de dores agoniantes

Uma mulher de 19 anos descobriu que tinha duas vaginas e dois úteros após se ter tornado sexualmente ativa com o namorado.Molly-Rose Taylor, britância residente em Sydney, queixava-se de dores agoniantes durante os períodos da menstruação, mas os médicos sempre descartaram a hipótese de haver algo de errado consigo. A jovem britânica chegava até a delirar e a desmaiar, tal era a intensidade das dores.Molly-Rose tem um septo longitudinal que separa a sua vagina em duas, o que a faz menstruar duas vezes. "Os médicos sempre disseram que as dores que eu tinha era da idade e do meu corpo ainda ser muito jovem. Desde os 12 anos que faço tratamentos para tentar reduzir o fluxo intenso e as dores que tenho. Quando me tornei sexualmente ativa com o meu namorado comecei a preocupar-me seriamente porque era muito doloroso", conta."Percebi que havia um pedaço de pele que separava a minha vagina e senti-me muito envergonhada", contou ao jornal The Mirror.Antes de ser diagnosticada, Molly-Rose foi até aconselhada a realizar exames para despistar a possibilidade de sofrer de alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST). Sem quaisquer resultados, a jovem decidiu submeter-se a um exame vaginal invasivo, e em apenas dois minutos, os médicos descobriram que tinha dois úteros e duas vaginas.Em agosto de 2017, Molly-Rose realizou uma operação para remover o septo longitudinal no Hospital Universitário de Londres. Apesar de ainda não estar totalmente recuperada, garante que a sua vida mudou e assume um compromisso para continuar a viver a sua vida com a maior normalidade.