Jovem de 23 anos diz ser casada com boneca zombie e ter quatro filhos com ela

Uma jovem de 23 anos chamada Felicity, de Massachusetts, nos Estados Unidos da América conta que apaixonou por uma boneca zombie quando tinha 16 anos e em 2018 casou-se com ela.



Na boda, familiares e amigos da jovem estiveram presentes e assistiram ao casal a dançar e a trocar votos. Agora, Felicity conta que tem mais quatro bonecas que considera como filhos que teve com a zombie.

A jovem tem um canal de Youtube chamado Dollygirl20, onde partilha a sua dinâmica com a boneca. Com o ódio online que recebia nas suas partilhas, Felicity destruiu a boneca num ato de raiva e ainda tentou namorar novamente com humanos.



Ainda assim, em 2020 separou-se do namorado e voltou para a boneca, que remodelou para lhe dar uma ar mais feminino.