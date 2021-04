Jovem euromilionária dedica-se a vender fotos nua na Internet e ganha 50 mil euros por mês

Jane Park, de 25 anos, a inglesa que, aos 17 anos, ganhou mais de um milhão de euros no Euromilhões, mudou de vida e, agora, está a fazer crescer a fortuna com uma nova ocupação: a jovem vende fotografias e vídeo nua na Internet e, segundo a própria, o negócio está a correr de feição, com o valor que ganha por mês a atingir os 50 mil euros.

Segundo o The Sun, Jane começou a vender conteúdo para adultos na plataforma OnlyFans em 2019 e, o ano passado, arrecadava qualquer coisa como 26 mil euros por mês. No passado mês a jovem já ganhou o dobro do lucrado no mês homólogo de 2020.

Segundo fonte próxima da euromilionária, Jane tem milhares de fãs que pagam para a ver em posições ousadas e chega mesmo a receber pedidos de celebridades, como futebolistas e estrelas de televisão inglesas. A nova pocupação está a correr tão bem que, segundo Jane, está prestes a render-lhe um milhão de euros, o segundo que ganha na sua vida.

A jovem não esquece a altura em que não tinha riqueza e, por isso, tem uma modalidade em que os fãs pagam por fotos exclusivas e parte do dinheiro angariado (cerca de 50 euros por subscrição) são entregues a uma instituição de caridade.



Sobre as críticas que alguns lhe apontam, Jane desvaloriza: "Vou sempre ser atacada, não importa o que faça. Quando não trabalhava, criticavam-me porque não merecia o dinheiro. Agora que faço algo por mim, trabalho e ganho o meu dinheiro, também estou mal. Nestas coisas nunca se pode ganhar. Só no Euromilhões", brinca a jovem.