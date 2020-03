Jovem filma-se a lamber prateleiras de supermercado durante pandemia de coronavírus. Veja as imagens

Um jovem do Estado do Missouri, nos Estados Unidos, filmou-se a lamber várias garrafas nas prateleiras de uma loja em plena pandemia de coronavírus.



"Quem está com medo do coronavírus", é a frase que o jovem diz antes de decidir lamber as pratelerias e vários recipientes ali expostos. Vários utilizadores no Twitter já pediram a sua detenção.