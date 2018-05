Jovem tenta envenenar sobrinho com analgésicos

Sarai Rodriguez-Miranda, de Nevada, Estados Unidos, não queria a presença do irmão e da noiva dele em sua casa.

Sarai Rodriguez-Miranda, de 19 anos e residente em Nevada, Estados Unidos, tentou envenenar o sobrinho de 11 meses, colocando nas garrafas de leite materno da mãe do bebé analgésicos esmagados em janeiro de 2017. A jovem norte-americana confessou-se culpada da tentativa de homicídio e foi condenada na passada sexta-feira a 25 anos de prisão.

Segundo noticiou a Fox News, as autoridades dizem que Sarai assumiu ter tentado envenenar o bebé porque estava chateada com o irmão e a noiva dele por estarem a viver mais tempo do que o combinado na sua casa.

Documentos apresentados em tribunal comprovam que a jovem colocou, de facto, analgésicos nas garrafas de leite e que a quantidade presente em cada um dos recipientes dava para matar um adulto.