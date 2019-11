Uma juíza brasileira deu instruções aos seguranças para não deixarem entrar nenhuma advogada com saias ou vestidos que fiquem mais de cinco centímetros acima dos joelhos.Os guardas da portaria do Tribunal de Iguaba Grande, Rio de Janeiro, têm réguas para medir a altura das saias e linha e agulha para reduzir as bainhas.A juíza Maira de Oliveira diz que o objetivo é "manter a compostura" na sala de audiências e "impedir que os homens se distraiam"