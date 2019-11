Desconhecidos roubaram 20 toneladas de chocolate no valor de 50 mil euros num verdadeiro golpe de mestre na Áustria.



Usando uma carrinha roubada com matrícula falsa, os ladrões apresentaram-se numa fábrica de uma conhecida marca de chocolates, fazendo-se passar por funcionários da empresa de distribuição, carregaram a carrinha e desaparecerem rapidamente do mapa, deixando a polícia intrigada com tão ousado golpe.