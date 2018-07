Leoa 'abraça' turistas depois de ter sido resgatada

Lola foi salva de um zoo privado na Rússia por ativista dos direitos dos animais.

Lola não é uma leoa qualquer. Depois de ter sido resgatada por um grupo de ativistas dos direitos humanos que a encontraram num zoo privado na Rússia, mostra-se feliz por estar na sua nova casa, o Taigan Safari Park, na Crimeia, o primeiro parque de safaris com leões na Europa.



A felicidade foi bem visível num vídeo que está a correr mundo: Lola surpreendeu vários turistas durante uma visita e fez questão de distribuir 'beijos' e abraços, num momento que ficou captado em imagens e faz as delícias dos internautas.



Lola, no entanto, nem sempre foi assim. Quando foi resgatada e chegou ao parque, era muito agressiva com as pessoas. Foi o treinador e proprietário do espaço, Oleg Zubkov, quem a conseguiu acalmar.



A mudança não podia ser mais drástica e, agora, Lola é "um gato em ponto grande". "Se uma leoa gigante vos saltar para os braços enquanto estão a visitar o safari, podem ter a certeza que é a Lola", brinca a diretora do parque, Tatiana Aleksagina.