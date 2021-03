O conselho paroquial da vila inglesa de Hurtsbourne Tarrant, no Hampshire, fez um apelo aos residentes depois de vários livros pornográficos terem sido deixados numa biblioteca comunal instalada numa antiga cabine telefónica, junto de uma escola.



"Adoramos a biblioteca na cabine telefónica vermelha em Church Street, mas não gostamos nada de ver literatura obscena para adultos deixada no local", refere o comunicado do conselho paroquial.