Luta frente a multibanco enquanto pessoas ficam paradas a filmar

Dois homens foram filmados a discutir junto uma caixa de multibanco em Londres, no Reino Unido, esta segunda-feira. Até hoje, não se sabe o que esteve na origem do conflito.



As pessoas que se encontravam no local filmaram a situação e partilharam-na nas redes sociais, sem por isso intervir no desacato. As imagens acabaram por se tornar virais.

Nas imagens, apenas é percetível que um homem estava a tentar levantar dinheiro, enquanto outro, que parece estar de rosto escondido, tenta roubá-lo junto da caixa ATM. Em defesa, o primeiro impede que o outro chegue à caixa multibanco





Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres disse ao Daily Mail: "Na noite de segunda-feira, 27 de setembro, a polícia foi informada que um vídeo publicado nas redes sociais mostrava um assalto numa caixa ATM em East Ham." A polícia supõe que não se trata de uma tentativa de assalto, já que, até hoje, nenhuma queixa foi apresentada.