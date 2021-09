Professora de 28 anos morta a caminho de um bar

Sabina Nessa, uma professora de 28 anos, que residia no bairro de Greenwich, no sul de Londres, em Inglaterra, foi assassinada, na semana passada, enquanto se dirigia a um bar que ficava a cinco minutos de sua casa. O seu corpo foi encontrado na tarde seguinte perto de um centro comunitário próximo, alegou a Polícia Metropolitana de Londres."A caminhada de Sabina dever ter durado pouco mais do que cinco minutos, no entanto ela não chegou ao destino", disse o inspetor-chefe Joe Garrity, que alegou que a vítima foi morta num parque que fazia o trajeto entre a casa e o bar. Acrescentou ainda: "Sabemos que a comunidade está chocada com este assassinato - assim como nós - e estamos a recorrer a todos os meios disponíveis para para encontrar o responsável.", avançou o CNN.

A morte de Nessa ocorreu seis meses após o assalto e assassinato de Sarah Everard, de 33 anos, que abalou o país. Everard desapareceu depois de sair de casa de um amigo em Clapham, no sul de Londres, no dia 3 de maio. O seu corpo foi encontrado uma semana depois, a mais de 80 quilómetros do local onde foi vista pela última vez. Um agente de autoridade que estava de serviço naquele dia, confessou-se culpado pelo rapto, violação e assassinato da jovem.





A história de Everard provocou uma manifestação nas redes sociais de mulheres que compartilharam as suas próprias experiências de agressão e assédio sexual, catapultando o historial do Reino Unido sobre violência contra mulheres para os holofotes nacionais.