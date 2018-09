Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macaco desaparecido de zoo vai a restaurante na Suécia

Polícia pensa que o animal terá sido roubado do centro de investigação do jardim zoológico.

01:30

Um macaco desaparecido do jardim zoológico de Gotemburgo, Suécia, apareceu horas depois... num restaurante de fast food.



Contada assim a história, poderia até pensar-se que o sagui se fartou da dieta saudável do zoo e foi comer umas porcarias para desenfastiar. Mas, ao que parece, a verdade é mais prosaica.



A polícia pensa que o macaco terá sido roubado do centro de investigação do jardim zoológico e terá depois sido largado junto do restaurante.