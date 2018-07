Polícia procura macaco que raptou criança

Primata foge com um bebé que é encontrado sem vida no dia seguinte, na Índia.

11.07.18

A polícia indiana procura um macaco que, no passado sábado, raptou uma criança na região de Orissa, Índia. O bebé foi encontrado no fundo de um poço, sem vida, no dia seguinte ao rapto do primata.

A mãe do bebé assistiu ao roubo mas, segundo conta, foi incapaz de apanhar o macaco. No dia seguinte, o bebé foi encontrado por um familiar, dentro de um poço numa zona próxima da casa da criança.

Os macacos já são conhecidos por causar muitos estragos e desacatos naquela zona, no entanto este é um acontecimento raro pois "é o primeiro caso em que um macaco foge com um bebé", garante um agente da polícia à BBC.

Depois de ser analisado por médicos, o bebé não apresentava sinais de violência ou outros ferimentos. Conclui-se que a criança morreu por asfixia devido a afogamento.

A polícia local espera encontrar o símio dentro de uma semana, com a ajuda de uma tribo especialista em capturar macacos.