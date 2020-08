Mãe de 4 filhos “farta” do casamento de 14 anos começa namoro com casal

Emma Fedigan, uma mãe de quatro filhos estava "entediada" com o relacionamento monogâmico com o marido, Robert. com quem casou há 14 anos. Decidiu experimentar o poliamor e começou a namorar com um casal, Simon e Kelly.



A mulher, de 37 anos, sempre se abriu em relação à sua pansexualidade (atração por pessoas no geral) com o marido, desde que se conheceram aos 20 anos. No entanto, acabou por nunca ter a oportunidade de explorar os seus desejos por estar ocupada a criar os filhos.

Há três anos conheceu Simon Berry e a sua esposa, Kelly e começou uma relação poliamorosa com o casal. Só Robert e Simon não namoravam. As mulheres namoravam com ambos os homens e entre si.

O relacionamento acabou no ano passado, quando Emma terminou com Kelly. Posteriormente, o relacionamento entre Robert e Kelly também chegou ao fim. O acontecimento fez com que Emma e Simon deliberassem sobre o futuro do seu relacionamento. Resolveram terminar.

"Tenho um relacionamento muito bom com o Simon", disse Emma.

"O Rob é o meu melhor amigo e eu não conseguiria viver sem ele, mas é injusto esperar que os nossos parceiros satisfaçam cada uma das nossas necessidades. (...) O amor é infinito. Não acaba com uma pessoa", referiu a mulher de 37 anos.

Simon e Kelly, que estão juntos desde os 16 anos, conheceram Robert e Emma em 2017, depois de ficarem 'desiludidos' com o mundo do swing em Perth, Austrália.

O quarteto terminou a relação em novembro do ano passado devido a dificuldades de comunicação entre Emma e Kelly.

Inicialmente Emma acabou com Kelly e Simon, mas Emma e Simon conseguiram resolver as suas diferenças.

A maioria das pessoas próximas a Emma aprovam a panssexualidade, no entanto, a família não, uma vez que são cristãos ortodoxos. Atualmente, não fala com eles.

Já o pai e a madrasta de Robson, que são turcos, aceitaram dizendo "é estranho, mas okay".

Simon e Emma não planeiam ter filhos, mas a já mãe de quatro filhos disse que a hipótese não está descartada.