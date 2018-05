Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de dois filhos descobre que marido de 51 anos é travesti

Homem decidiu contar tudo à esposa no dia em que celebravam as bodas de prata.

14:17

Uma mulher britânica de 46 anos revelou em exclusivo ao jornal The Sun que descobriu recentemente que o marido se gosta de vestir de mulher e que é travesti.



O casal - junto há 25 anos - decidiu comemorar as bodas de prata. "Fomos jantar fora a um restaurante para celebrar a data e foi então que ele me disse que tinha de me dizer algo quando chegássemos a casa. Pensei que ele me fosse deixar até porque já não somos um casal de verdade há cerca de dois ou três anos", começa por revelar.



O homem acabou por confessar que era travesti há mais de um ano, para grande surpresa da companheira. Decidiram ficar juntos por mais algum tempo, até à festa de noivado do filho mais velho, que ainda não sabe de nada.



"A nossa outra filha descobriu tudo de uma forma horrível. Pediu para usar o nosso computador para confirmar uma reserva de hotel e o pai disse-lhe que estaria no histórico da Internet. Foi aí que ela descobriu imensos sites sobre travestismo que o pai consultava. Ficou destroçada mas acabou por perdoar", conta a mulher desolada.



Desde então, que o casal continua a viver na mesma casa, mas em quartos separados.



"Para mim é um choque ver as roupas de mulher e as joias espalhadas no quarto dele . Quando ele vai sair à noite eu consigo perceber que ele colocou maquilhagem. É destroçante e não sei o que hei-de fazer", conclui.