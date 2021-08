Menina transexual tenta cortar o pénis com uma tesoura aos 3 anos

Uma mulher, mãe de dois filhos, Jess Bratton, conta que, há cerca de cinco anos, Logan, seu filho e na altura apenas com três anos, tentou cortar o próprio pénis numa tentativa desesperada de se "identificar consigo próprio".



Jess Bratton relembra o momento aterrorizante que a fez perceber que Logan, o seu filho amante de bonecas, se identificava como mulher. Desde pequeno que Logan se interessou por roupas e maquilhagem feminina e sempre gostou de ver como a mãe e a irmã mais nova se vestiam.

Jess acreditava que era apenas uma fase do filho, mas, quando viu a criança tentar cortar o seu pénis com uma tesoura, percebeu que precisava de investigar a possibilidade de que o seu filho fosse transexual.

Em declarações ao jornal Mirror a mulher explica que aquele dia realmente fê-la entender tudo o que se passava. "Percebi a gravidade da situação. Não era só uma fase. O meu pequeno rapaz queria mesmo ser uma rapariga", afirma Jess.

Logan começou a utilizar roupas femininas e no regresso à escola em março depois do terceiro confinamento do país, Jess deixou a criança utilizar saia e todo o traje normalmente utilizado pelas meninas.

Atualmente, a mãe e Logan, agora com oito anos, aguardam por uma consulta para prosseguirem o processo de alteração de sexo. A mãe orgulhosa tenta agora consciencializar outras pessoas que possam estar a passar por situações semelhantes.