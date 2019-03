Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de 11 anos dispara sobre o pai por lhe tirar os videojogos

Criança admitiu ter planeado o ataque na escola, nos Estados Unidos.

08:45

Um rapaz de 11 anos baleou o próprio pai, polícia, por este lhe ter retirado os videojogos no Estado de Indiana, nos Estados Unidos. Apesar do sucedido, o homem encontra-se a recuperar no hospital.



O caso remonta a fevereiro, mas as autoridades locais descobriram agora que o menino foi até ao carro do pai, pegou na arma que o polícia tinha na viatura e disparou, atingindo o progenitor numa nádega.



O menino, que admitiu ter estado a planear o ataque na escola, enfrenta agora acusações de tentativa de homicídio num tribunal juvenil, de acordo com a imprensa internacional.



Antes de disparar na direção do pai, o rapaz confessou que esperou 10 minutos para ver o pai de costas e atirar sobre ele. "O meu pai não me viu a disparar sobre ele", explicou.



Quando as autoridades chegaram, algemeram o menino e levaram-nos para um interrogatório.