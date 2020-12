Vanessa Ataídes elevou a fasquia e apontou como objetivo ter o maior 'bumbum' do Brasil. A verdade é que a mulher de 35 anos está a ter imensas dificuldades nesta caminhada, especialmente porque já é díficil encontrar roupas para o tamanho do seu rabo.A modelo já tem 126cm de glúteos mas tem como objetivo chegar aos 130cm para alcançar a marca de maior traseiro do Brasil.Vanessa lamenta já não encontrar calças para o seu tamanho. A modelo diz que é obrigada a usar vestidos e roupas de treino no dia a dia.