Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher atacada mais de 30 vezes por abelhas após colmeia lhe cair na cabeça

Vítima tinha ido buscar o filho ao infantário e ao passar debaixo de uma árvore a colmeia caiu-lhe em cima.

15:21

Uma mulher foi atacada por abelhas após uma colmeia lhe ter caído em cima da cabeça, na cidade de Tempe, no Arizona, EUA.



Segundo o Associated Press, a vítima tinha ido buscar o filho ao infantário, na segunda-feira, e estava a passar debaixo de uma árvore quando uma rajada de vento fez cair a colmeia.



A mulher foi picada mais de 30 vezes pelas abelhas.



Após o incidente, os bombeiros decidiram pulverizar com espuma a colmeia por estar muito próxima da escola.