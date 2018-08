Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enxame de abelhas passeia em Nova Iorque

Fenómeno surpreende turistas em Times Square.

01:30

Milhares de abelhas surpreenderam na terça-feira à hora de almoço os turistas que enchiam Times Square, em Nova Iorque.



O inesperado enxame pousou num toldo azul e amarelo que fazia sombra a uma bancada de cachorros quentes.



Um polícia entendido em apicultura foi chamado ao local e, com um aspirador especial, recolheu as abelhas sem as magoar.



A operação demorou 45 minutos.