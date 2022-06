Mulher casa-se com 'Marcelo', um boneco de pano

Uma mulher apaixonou-se e casou-se com um boneco de pano que a mãe fez para ela, no Brasil, e diz que agora têm um bebé.

Meirivone Rocha Moraes, de 37 anos, reclamou com a mãe por ser solteira e queria alguém para dançar. A mãe decidiu então criar o "Marcelo", um boneco de pano em forma de homem.

Meirivone organizou um casamento com a presença de 250 familiares e amigos antes de partir com "Marcelo" para uma lua de mel no Rio de Janeiro.



A mulher diz que "deu à luz" um novo boneco de pano. "O Marcelo engravidou-me. Fiz o teste e deu positivo. Não conseguia acreditar", afirmou.

"Marcelo é um grande e fiel marido. Ele é um homem e todas as mulheres têm inveja", acrescentou.