Gémeas dão à luz no mesmo dia: "Vão poder ter uma experiência semelhante à nossa"

Duas irmãs gémeas deram à luz no mesmo dia e no mesmo hospital em Anaheim, na Califórnia, nos EUA. Erin Cheplak e Jill Justiniani brincaram durante toda a gravidez com a possibilidade de virem a ter os bebés no mesmo dia, mas não esperavam que isso pudesse vir, realmente, a acontecer.Oliver, filho de Jill, e Silas, o bebé de Erin, nasceram a 5 de maio, com algumas horas de diferença. Para além de partilharem a mesma data de nascimento, os bebés vieram ao mundo com três quilos e 260 gramas e com 50,8 centímetros, segundo o jornal The Washington Post."Isto não é uma piada. As minhas águas rebentaram", disse Erin à irmã na manhã do dia cinco de maio, data em que Jill tinha marcada uma cesariana programada.Jill deu à luz o pequeno Oliver às 18h39. Silas, o filho de Erin, veio ao mundo às 23h31.As irmãs casaram com um ano de diferença e acabaram por engravidar com um intervalo de oito dias de diferença, que, segundo elas, não foi planeado. Jill e o marido estavam a tentar ter um bebé há quase um ano. Depois de um aborto espontâneo, o resultado positivo chegou no dia do casamento de Erin.Dez dias mais tarde, durante a lua de mel nas Maldivas, Erin fez um teste de gravidez e soube que também ia ser mãe.As irmãs acreditam que os filhos, apesar de serem primos, venham a desenvolver uma relação de gémeos."Estamos tão entusiasmadas que eles vão poder ter uma experiência semelhante à nossa, e passar por tudo juntos", disse Erin.