Alfredo e Aylin são gémeos mas nasceram em anos diferentes

Um casal de gémeos nasceu em dias, meses e anos diferentes. Tudo aconteceu na passagem de 2021 para 2022 na Califórnia, nos EUA.

Alfredo e Aylin nasceram com apenas 15 minutos de diferença, mas vão comemorar o aniversário em dias diferentes. Alfredo veio ao mundo às 23h45 do dia 31 de dezembro de 2021. A irmã gémea, Aylin, nasceu à meia noite do dia 1 de janeiro de 2022.

Fatima Madrigal e Robert Trujillo, os pais dos gémeos, deram as boas-vindas aos bebés, que nasceram com mais de 2,5 quilos cada um, segundo o jornal britânico Daily Mail.

"É uma loucura que sejam gémeos e tenham datas de aniversários diferentes", afirmou a mãe dos bebés, que se mostrou contente por Aylin ter nascido no dia seguinte.

Os gémeos têm três irmãos mais velhos, duas raparigas e um rapaz.

As passagens de ano vão passar a ser especiais para esta família, que terminou 2021 e iniciou 2022 da melhor maneira.