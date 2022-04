Mãe de oito filhos dá à luz o terceiro par de gémeos

Kimberly Alarcon, de 37 anos, deu à luz na passada segunda-feira o seu terceiro par de gémeos em Nova Iorque, nos EUA.A mulher e o marido, John Alarcon, de 43 anos, já tinham oito filhos e ficaram surpreendidos quando descobriram que Kimberly esperava mais duas meninas. Kenzy e Kenzley vieram ao mundo no Westchester Medical Center e vão, em breve, conhecer os irmãos mais velhos.

"Chamam-me 'o passageiro frequente'. De três em três anos, há um bebé", disse Kimberly Alarcon em entrevista ao Good Morning America.

A mulher descobriu no ano passado que estava novamente grávida. "Fiz um teste de gravidez em casa. Fomos ao médico e eram trigémeos", revelou Kimberly, que acabou por perder um dos bebés.Kenzy e Kenzley nasceram através de cesariana, a primeira de Kimberly. "As gémeas são espetaculares. São saudáveis. Não podia pedir melhor", disse Kimberly Alarcon.Os Alarcon já eram pais de Brittney, de 17 anos, Sarah, de 13, Hunter de 10, dos gémeos Zachary e Zoey, com seis anos, e de Oliver e Olivia, também gémeos, de quatro anos. King tem três anos de idade e era até agora o membro mais novo da família.