Mulher bate recorde mundial ao dar à luz 10 bebés em África do Sul

É um novo recorde mundial. Uma mulher deu à luz 10 bebés numa única gravidez em Pretoria, África do Sul.Apesar de grande parte das gravidezes únicas com mais de quatro bebés ser resultado de inseminação artificial, no caso de Gosiame Thamara Sithole, de 37 anos, a conceção foi normal, sem recurso a inseminação.O parto, de cesariana, aconteceu em junho num hospital da capitalOs médicos começaram por dizer que a mulher estava grávida de seis crianças, mas com o avançar da gravidez detetaram mais duas e revelaram que afinal, Gosiane iria ter oito filhos de uma só vez. No dia do parto, mãe e médicos surpreenderam-se ao perceber que afinal haviam ainda mais dois bebés por nascer.A mulher bateu o recorde que tinha sido estabelecido por Halima Cisse do Mali. Halima tinha dado à luz nove bebés em maio num hospital em Marrocos.Gosiane já era mãe de gémeas, de seis anos, e vê assim crescer o número de filhos para 12, em apenas duas gravidezes.Todos os bebés estão bem e a mãe também, no entanto, os recém-nascidos vão ter de passar uma temporada em encubadoras visto serem ainda muito prematuros.