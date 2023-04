Mulher casada com boneco de trapos anuncia que casal vai ter o segundo 'bebé'

@meirivoneemarcelo Não há felicidade maior do que a minha e a do meu esposo nesse momento especial, não estamos nem acreditando tanto tempo esperando por esse momento ? Suspense, horror, piano and music box - takaya

Meirivone Rocha Moraes, uma mulher de 37 anos, de nacionalidade brasileira, que ganhou fama nas redes sociais depois de ter anunciado que casou com um boneco, a quem chama Marcelo, afirma que o casal vai ter um 'filho' pela segunda vez. A mulher conta que o marido a traiu e espera que o nascimento do 'bebé' ajude a salvar o casamento. A mulher publicou um vídeo na rede social TikTok a anunciar que ia ser novamente mãe e até mostrou um teste de gravidez, que parece ser positivo, de acordo com o jornal britânico DailyMail. O vídeo já tem mais de 369 mil visualizações.Meirivone Moraes diz que espera que desta vez 'bebé' seja uma rapariga. "Estou muito feliz porque estou novamente grávida do Marcelo", disse Meirivone. "Estamos tão felizes. Adorávamos ter uma pequena princesa. Já temos um menino, mas se o bebé for um [menino] também, iremos amá-lo da mesma forma", acrescentou.O casal teve o primeiro 'filho' no ano passado, depois de casarem. A cerimónia de casamento contou com a presença de 250 convidados.