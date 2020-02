Mulher com peito gigante diz que foi 'abençoada' pela mãe natureza

Anastasia Berthier diz que a 'mãe natureza' foi generosa ao dar-lhe umas mamas naturais 'gigantes', mas as mensagens que recebe de desconhecidos na Internet deixam-na desconfortável.Apesar de amar o seu peito, Anastasia admite que às vezes sente uma grande dor nas costas e confirma ter dificuldades em encontrar roupa que lhe sirva."A mãe natureza foi muito generosa para mim. Não fiz qualquer cirurgia ao peito", disse ao Mirror.Embora goste muito dos seus fãs, Anastasia tem vários admiradores que ultrapassam os limites. "Tenho um stalker que me segue há anos, chateia a minha família, os meus amigos e vários fotógrafos com quem trabalho", admitiu.Os comentários que Anastasia mais gosta são mesmo os do sexo feminino, embora sejam raros.