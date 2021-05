Mulher corta pénis do marido por ciúmes

Uma mulher vietnamita cortou o pénis do marido por ser "popular entre as mulheres". A esposa esperou que o homem, de 40 anos, adormecesse para partir para o ataque e horas depois levou-o para o hospital de Cho Ray, no Vietname, para colocar o membro de volta. Dez dias depois da operação o homem diz já sentir-se bem.

Ao Daily Star, o médico urologista responsável pela cirurgia, Dr. Nguyen Thanh Tuan, afirmou que na operação enfrentaria muitas dificuldades, devido à isquemia peniana e falta de sangue no local por cerca de sete horas, sendo o limite máximo de seis para a operação ser considerada bem-sucedida. "Esta operação exige o uso de óculos especiais de microcirurgia e o cirurgião deve ter formação em microcirurgia e cirurgia vascular", acrescentou.

Passados dez dias da operação, o paciente confessou: "Eu sinto-me bem, posso andar, comer normalmente, a área que foi cortada agora é rosa". A mulher confessou que o fez por se sentir com ciúmes e a polícia está a averiguar o caso.