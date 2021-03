Mulher descobre apartamento secreto atrás do espelho da casa de banho

Uma mulher tornou-se viral na Internet após publicar um vídeo na rede social TikTok onde mostrou ter descoberto um apartamento secreto atrás do espelho da casa de banho de sua casa, em Nova Iorque.A norte-americana Samantha Hartsoe partilhou o 'tiktok' no início do mês de março e disse ter sido uma corrente de ar suspeita que a levou a desconfiar de algo estranho atrás do espelho na casa de banho.Samantha Hartsoe veio a descobrir um apartamento com alguns quartos. Mas, apesar de ter encontrado vários "sinais de vida", como sacos de lixo e garrafas de água, o espaço não tinha casa de banho e tudo estava trancado.A existência do apartamento secreto permanece envolta em mistério, nem o próprio construtor do edifício conseguiu justificar a Samantha a presença do espaço. A história tomou proporções tão grandes que o canal norte-americano NBC acabou por fazer uma reportagem no local.