Mulher nua enfrenta polícia americana em protestos de Portland

Os protestos civis do movimento Black Lives Matter, nos Estados Unidos, ganharam novo fôlego em Portland, na última sexta-feira, com a entrada em cena de uma invulgar protagonista.

'Naked Athena', como se autodenomina a mulher, enfrentou os homens de uma força especial da polícia no meio da rua, apenas com uma máscara facial no corpo. Recuperados da surpresa inicial, os agentes acabaram por disparar balas de pimenta para os pés da manifestante.

No vídeo que está a tornar-se viral no Twitter, um homem corre para a frente da mulher nua com um escudo improvisado, para protegê-la dos projécteis. A equipa policial acabou por abandonar o local ao fim de dez minutos da ocorrência.