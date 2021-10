Uma mulher, de 47 anos, do Michigan, nos EUA, ganhou perto de 862 mil euros na raspadinha com um bilhete escolhido pelo funcionário da loja onde comprou o cartão premiado.Gastou cerca de 9 euros. A mulher disse aos funcionários que não sabia que bilhete comprar e pediu ajuda.Depois, esperou pela pausa do almoço para raspar o cartão e nem queria acreditar quando viu o prémio. Vai usar parte do dinheiro para férias e guardar o restante.